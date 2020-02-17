وزيرة الصحة عن "الحجر الصحي": ملحمة كبرى تُدرّس

17 فبراير 2020 - 10:10 م

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن نجاح إعادة المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، ثم تنفيذ الحجر الصحي لهم بدأ من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخوفه على أبنائه بالداخل والخارج.



وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ما حدث ملحمة كبرى تدرس بطلها أكثر من 650 شخصًا اختاروا أن يقوموا بعملهم دون ضغط".

