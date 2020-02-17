» خالد أبو بكر: مفيش فساد في مصر تاني

17 فبراير 2020 - 10:58 م

أكد خالد أبو بكر، أن الدولة المصرية تقوم بمواجهة حقيقية للفساد، وذلك خلال تعليقه على ضبط الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص فى تزير المحررات الرسمية.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E": "مفيش فساد في مصر تاني، ومواجهته إرادة مكتسبة لا تنازل عنها"، مشددًا على ضرورة الوعي العام وضبط السلوكيات في المجتمع المصري.

