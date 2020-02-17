» هذا ما قاله أحمد موسى عن ألبوم عمرو دياب

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالألبوم الجديد للمطرب عمرو دياب "سهران"، الذي أصدره قبل أيام.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ألبوم عمرو دياب ذوق راقي ومكسر الدنيا، أنا سمعت منه 3 أغاني»، معلقا: «سلك ودانك واسمع».

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ألبوم عمرو دياب ذوق راقي ومكسر الدنيا، أنا سمعت منه 3 أغاني»، معلقا: «سلك ودانك واسمع».