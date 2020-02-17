مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ عبدالله جمعة

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مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات عبر فيديو بثه برنامج زملكاوى الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن «محمد عواد محسود ومعرفش مين قر عليه».
وأضاف رئيس الزمالك: «محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض مدافع مهاجم لكثرة تسجيل اللاعب للأهداف».
وتابع:«ما ينفعش مهندس يشتغل دكتور ولا دكتور يشتغل مهندس لكن محمود علاء مدافع وشغال مهاجم".

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