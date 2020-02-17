» هذا ما قالته زوجة أحد العائدين من الحجر الصحي عن حالته

17 فبراير 2020 - 11:29 م

قالت أمانى زوجة الدكتور محمد بلال، أحد المصريين العائدين من ووهان، إن «الأتوبيسات أخدتهم من المكان الموجودين فيه ونزلوا في ميدان عبدالمنعم رياض، وكنا في استقبالهم»، مضيفة: «تخن شوية، مستريح بقى، والملوخية مستنياه في البيت».



وتابعت خلال مداخلة هاتفية، الليلة: «كانوا بينزلوا في الشمس وبيلعبوا كرة، بس الحمد لله هو كويس جداً»، فيما قال محمد بلال أحد المصريين الخارجين من الحجر الصحى: «نشعر بمنتهى السعادة والفخر، شعورنا منتهى السعادة وممزوجة بالفخر».

