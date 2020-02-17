المهرجانات طوفان جارف.. وهذا الحل للقضاء عليها

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أكد الشاعر الغنائى، عنتر هلال، أن ظهور أغانى المهرجانات له جانب مشرق، حيث جاءت كأداة تنبيه وصفعة "تفوق" لإعادة ترتيب الأوراق الغنائية من جديد، مؤكدًا أنه مع الحرية وعدم الوصاية على الناس، في ظل انتشار التكنولوجيا والإنترنت.
وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E" أن مصر في مطلع القرن الـ19 كانت تعيش "مهزلة" من الأغانى تفوق المهرجانات، مستطردًا: "علينا أن نستلهم التجربة التى قادها سيد درويش، حيث مسح وكنس الأغانى الهابطة والبذيئة وقدم أغانى وطنية، مثل بلادى وأنا المصرى وشد الحزام، وكانت مصر تشهد ثورة حقيقة في الفن".
وواصل: "ظهور سيد درويش الزمن ده هيحل مشكلة أغانى المهرجانات، ولذا يجب تقديم أغانى بديلة قريبة إلى الناس.. لأن مطربى المهرجانات مثل الطوفان الجارف، وكل ما تحاول تأذيه يشتعل نجومية بشكل أكبر، وهم يفرحون بالشتائم وبعضهم يدفع مقابلها أموالًا لأجل الشهرة".

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