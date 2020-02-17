» الماسونية العالمية تقف وراء تدمير الأغنية المصرية

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن صناع أغاني المهرجانات مدمنون والماسونية العالمية تقف وراء تدمير الأغنية المصرية.



وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الدنيا في مصر بخير، وما حدث نقطة فارقة في تاريخ الغناء المصري للأفضل، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة للحفاظ على القيم.

وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الدنيا في مصر بخير، وما حدث نقطة فارقة في تاريخ الغناء المصري للأفضل، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة للحفاظ على القيم.