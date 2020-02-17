» الماسونية العالمية تقف وراء تدمير الأغنية المصرية

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن صناع أغاني المهرجانات مدمنون والماسونية العالمية تقف وراء تدمير الأغنية المصرية.
وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الدنيا في مصر بخير، وما حدث نقطة فارقة في تاريخ الغناء المصري للأفضل، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة للحفاظ على القيم.
وأشاد بتجربة وتاريخ عمرو دياب، قائلًا: "الهضبة مثال للنجاح، ولا بد من تأليف كتاب عن تاريخه الفني ونجاحه"، مستطردًا: "محمد فؤاد ابن بلد حقيقى.. وأرى أن الأصوات القادمة أفضل من السابق وليس العكس كما يقول البعض.. وهنشوف زى أم كلثوم كثيرا، ومصر لسه بخير، ولكن لا بد من تدخل الدولة واحتواء الموهوبين".