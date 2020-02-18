رسالة نارية من "التعليم" للمواطنين بشأن "كسارة الجمجمة"

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عقب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على لعبة "كسارة الجمجمعة" وانتشارها بالمدارس، قائلًا: "نتعامل أننا وزارة تربية قبل التعليم".
وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الإثنين، أن ضحايا لعبة "كسارة الجمجمة" أقل إصابة لها نزيف في المخ، والهدف منها هو المشاركة على الانترنت والوصول للتريند.
وأضاف أنهم أرسلوا للمديريات التعليمية تحذيرات من هذه اللعبة لمنعه نهائيًا، مشددًا على أنه يجب على الأسر المصرية أن تحذر أولادها، وتهتم بهم.

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