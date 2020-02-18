تعليق غير متوقع من تامر أمين على أغاني المهرجانات

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجات من الغناء، وعدم إصدار تصريح غناء لمحمد رمضان مرة أخرى، قائلا: "ضربة قاسمة".



وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن ما أزعج نقابة المهن الموسيقية ودفعها لاتخاذ هذا القرار، أن غناء المهرجانات أصبح متصدر المشهد، مضيفا: "مفيش فرح ولا سبوع إلا وفيه مغنيين المهرجانات بس".

وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن ما أزعج نقابة المهن الموسيقية ودفعها لاتخاذ هذا القرار، أن غناء المهرجانات أصبح متصدر المشهد، مضيفا: "مفيش فرح ولا سبوع إلا وفيه مغنيين المهرجانات بس".