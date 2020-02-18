مجدي شطة يفجر مفاجأة بعد ظهوره على قناة مكملين الإخوانية

18 فبراير 2020 - 07:02 ص

كشف مجدي شطة - مطرب المهرجانات المعتزل - أنه تعرض لخدعة كبرى بعد ظهوره على قناة "مكملين" ، مؤكدًا أنه لا يعلم بتبعيتها للإخوان.



وقال "شطة" تعليقا على ظهوره في مداخلة على القناة: أنا معرفش حاجة وقرايبي بلغوني أن القناة تبع الإخوان .. معرفش حاجة غير التوك توك اللي أنا شغال عليه .



وأضاف: أنا فوجئت برقم غريب بيتصل بيا وبيطلب مني أطلع في مداخلة فضائية أتكلم عن موضوع منع الفنان هاني شاكر لمطربي المهرجانات .. وطلعت اتكلمت وبعدين اتفاجئت إنها قناة تبع الإخوان .



وتابع: هروح أعمل محضر عشان أخلي مسئوليتي عن الواقعة.



