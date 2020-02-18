» معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد زواجها: حُكم عليها بالسجن سنة

أحمد عادل شعبان
تصدرت إيمان - شقيقة الفنان محمد رمضان - مواقع البحث بعد الإعلان عن زواجها .
وفيما يلي بعض المعلومات عن إيمان:
- تزوجت إيمان قبل تلك الزيجة
- لديها ابن واحد
- تعمل في مجال العسل النحل ولديها شركة متخصصة في بيع منتجاته
- قالت إن العسل سبب سعادتها ، حيث تناولت منه أنواعا معينة بعدما تأخرت في الإنجاب 6 سنوات ثم رزقها الله بالحمل
- تعرضت لأزمة كبرى بعد اتهامها بالغش في العسل ، وحكمت محكمة جنح البساتين بحبسها لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه ، وبعد ذلك تم إلغاء الحكم والاكتفاء بالغرامة.
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