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معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد زواجها: حُكم عليها بالسجن سنة

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محمد رمضان
محمد رمضان
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ضجة بشأن زواج «محمد رمضان» و«حلا شيحة»

محمد رمضان

تصدرت إيمان - شقيقة الفنان محمد رمضان - مواقع البحث بعد الإعلان عن زواجها .

وفيما يلي بعض المعلومات عن إيمان:

- تزوجت إيمان قبل تلك الزيجة

- لديها ابن واحد

- تعمل في مجال العسل النحل ولديها شركة متخصصة في بيع منتجاته

- قالت إن العسل سبب سعادتها ، حيث تناولت منه أنواعا معينة بعدما تأخرت في الإنجاب 6 سنوات ثم رزقها الله بالحمل

- تعرضت لأزمة كبرى بعد اتهامها بالغش في العسل ، وحكمت محكمة جنح البساتين بحبسها لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه ، وبعد ذلك تم إلغاء الحكم والاكتفاء بالغرامة.

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