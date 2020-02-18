» معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد زواجها: حُكم عليها بالسجن سنة

18 فبراير 2020 - 08:38 ص

تصدرت إيمان - شقيقة الفنان محمد رمضان - مواقع البحث بعد الإعلان عن زواجها .



وفيما يلي بعض المعلومات عن إيمان:



- تزوجت إيمان قبل تلك الزيجة



- لديها ابن واحد



- تعمل في مجال العسل النحل ولديها شركة متخصصة في بيع منتجاته



- قالت إن العسل سبب سعادتها ، حيث تناولت منه أنواعا معينة بعدما تأخرت في الإنجاب 6 سنوات ثم رزقها الله بالحمل



- تعرضت لأزمة كبرى بعد اتهامها بالغش في العسل ، وحكمت محكمة جنح البساتين بحبسها لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه ، وبعد ذلك تم إلغاء الحكم والاكتفاء بالغرامة.



