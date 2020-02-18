» أسطورة إيطاليا يتغزل في محمد صلاح: ملك في ليفربول

18 فبراير 2020 - 08:48 ص

أشاد أليساندرو ديل بييرو - أسطورة اليوفينتوس ومنتخب إيطاليا - بالنجم المصري محمد صلاح .



وقال "ديل بييرو" في تصريحات على هامش توزيع جوائز لوريس: صلاح أصبح ملكا في ليفربول وليس في مصر فقط.



وأضاف: أتذكر صلاح حين كان يلعب في روما .. أتذكر كل فرصة أضاعها أمام المرمى لكن الآن الأمر اختلف .



وتابع: شاهدته حين انتقل إلى ليفربول وقام بتطوير نفسه وسجل 30 هدفًا .



واستدرك: حين تمتلك لاعبا لديه هذه العقلية فمن الطبيعي أن يصل إلى ما وصل له.



