» أسطورة إيطاليا يتغزل في محمد صلاح: ملك في ليفربول

أحمد عادل شعبان
أشاد أليساندرو ديل بييرو - أسطورة اليوفينتوس ومنتخب إيطاليا - بالنجم المصري محمد صلاح .
وقال "ديل بييرو" في تصريحات على هامش توزيع جوائز لوريس: صلاح أصبح ملكا في ليفربول وليس في مصر فقط.
وأضاف: أتذكر صلاح حين كان يلعب في روما .. أتذكر كل فرصة أضاعها أمام المرمى لكن الآن الأمر اختلف .
وتابع: شاهدته حين انتقل إلى ليفربول وقام بتطوير نفسه وسجل 30 هدفًا .
واستدرك: حين تمتلك لاعبا لديه هذه العقلية فمن الطبيعي أن يصل إلى ما وصل له.
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