الدولار يتراجع مجددا في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 فبراير تراجعا جديدا حيث سجل 15.63 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.
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