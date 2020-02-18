هاتف نانسي عجرم وملابس القتيل.. تطورات جديدة تقلب موازين القضية

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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علا خطاب

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رهاب بيطار

تتبع الهواتف

تواصل محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، رهاب بيطار، الكشف عن تفاصيل جديدة في صلب القضية، حيث قالت إن تتبع كاميرات المراقبة وهواتف المتهمين ومن ضمنهم هاتف الفنانة نانسي عجرم في القضية، ستكون تحت إجراءات الفحص بالبحث الجنائي.

وأضافت رهاب بيطار، أن الإجراءات سالفة الذكر، ستكون ضمن الأوراق المطلوب استكمالها، موضحة أن ملابس محمد الموسى لما زالت محرزة وسوف نطلب إعادة فحصها، وأخذ أقوال زوجته بالتعرف على هذه الملابس، مؤكدة أن كل هذه أمور واضحة لا لبس بها، بحسب "صدى البلد" .

وكانت، المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، كشفت من قبل عبر حسابها على تويتر، عن إجراءين قانونيين اتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.

وكشفت رهاب بيطار، في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء: «هذا وقد طعنَّا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف الى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم امام القضاء»، لتعود قضية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.


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