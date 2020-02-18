» بفيديو مع زينة..ريم البارودي تشعل مواقع التواصل

أثارت الفنانة ريم البارودي، جدلاً واسعًا، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بنشرها فيديو بصحبة زينة، معلقة عليه: "اللي مش عاجبه يشرب من البحر"، وهو ما دفع البعض ليعتقد أن رسالة لأحد المختصمين معهم كل من ريم وزينة .

وظهرت ريم البارودي، في الفيديو، بصحبة الفنانة زينة و مصممة الأزياء ياسمين رضا، معلقة عليه:"واللي مش عاجبه يروح يشرب من البحر ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "ربنا يفرحكما دائما يارب"، "ربنا يسعدكما ويعوضكما كل خير يارب"، "نحن نشرب من بحر الخليج لكن محلاه.. ههههه.. شكرا على الحركة الطريفة".