» حقيقة انفصال مي كساب وأوكا

خرجت الفنانة مي كساب، عن صمتها، لترد على شائعات انفصالها من زوجها المطرب الشعبي، أوكا، موضحة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وذلك بعد تعليقها الأخير على "تويتر" الذى أثار حالة من الجدل.

وقالت مى كساب، عبر حسابها على "تويتر": "إيه النباهة دي ما شاء الله التويتة اللي كاتباها معناها كده ده إيه الذكاء الخارق ده وأغنيه سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم".

وطرحت مى كساب أغنية بعنوان "سينجل فى عيد الحب" وعلقت عليها قائلة: "حول الكتمان والمعاناة" وهو ما دفع البعض لإثارة الأقاويل حول انفصالها.

وتزوجت مى كساب من المطرب الشعبى اوكا منذ عام 2015 وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وتتعاون معه فى عدد من الأعمال الغنائية، وكان آخرها أغنيتها الجديدة "سينجل فى عيد الحب".