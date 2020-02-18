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التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان

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التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان
التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان
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عبد القادر وحيد- متابعات

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وفاة

كورونا

مدير مستشفى ووهان

أعلن التليفزيون الرسمي الصيني، اليوم الثلاثاء، وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية، بعد حالة من الجدل حول حياته.

وأكد التليفزيون الرسمي أن وفاته، عقب إصابته بفيروس كورونا القاتل الذي ضرب البلاد.

يذكر أن الأنباء كانت قد تضاربت، في الساعات القليلة الماضية، حول وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان، حيث أفادت تقارير بوفاته، فيما قال مسئول صيني إنه لا يزال يتلقى العلاج.

وتم تأكيد الخبر بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش، لكن صحته تدهورت كثيرا بسبب كورونا.


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