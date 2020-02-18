طائرة الرئاسة تجلي المواطنين من السفينة المنكوبة

18 فبراير 2020 - 10:06 ص

توجهت طائرة رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" إلى اليابان لتجلي 4 من مواطنيها وزوجة يابانية من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء"يوكوهاما"، ومن المتوقع أن تعود صباح غد الأربعاء إلى مطار كيمبو الدولي في سول.

يذكر أن فريقا طبيا بالإضافة إلى مسئولين في وزارة الخارجية على متن الطائرة، حسبما نشرت"صدي البلد".

كما أعلنت السلطات الكورية أعلنت أن الطائرة تقل 14 مواطنا من كوريا الجنوبية، 9 من الركاب و 5 أفراد من الطاقم ولم يصب أي منهم بالفيروس.

جدير بالذكر أن السلطات اليابانية أعلنت عن إصابة أكثر من 350 شخصا على متن السفينة الموبوءة والتي يبلغ عدد ركابها والطاقم 3700 شخص.