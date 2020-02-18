محمد رمضان يرد على إلغاء حفله في كأس السوبر

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كاس السوبر

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له، عبر حسابه على "إنستجرام"، لـ سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، الذي يعرض عبر قناة mbc مصر.

وأوضح سهيل العريفي، في المداخلة الهاتفية، أن هناك الكثير من الأخبار الخاطئة، وأن رمضان فنان كبير ولن تكفيه 10 دقائق فقط ليحتفل مع الجمهور، وأنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الفنان الذي يحيي الحفل.

في أول تعليق له على الأمر، كتب رمضان تعليقًا على الفيديو موجها الشكر لدولة الإمارات وشركة بريزنتيشن، ومتمنيا التوفيق والنجاح لهم في هذا اليوم.

يذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية قررت تخصيص أربع قنوات صوتية للتعليق على المباراة.


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