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ميدلتون تعبر عن سعادتها لزيادة أعبائها الملكية بعد تنحي هاري وميجان

عرب وعالم

دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"
دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"
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متابعات- أمينة عبد العال

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الأمير هارى

كيت ميدلتون

ميجان ماركل

للمرة الأولى تخرج دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" عن صمتها وتعقب علانية عن قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بالتنحي والبعد عن الأضواء، حيث أكدت أنها سعيدة للغاية بهذا القرار.

وأضافت في تسريبات لأحد المطلعين على المعلومات الملكية، والتي نشرتها صحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية، أن هذا معناه أن يكون لها دور أكثر بروزا في العائلة المالكة، كأكبر أفراد العائلة المالكة.

وأجرت كيت العديد من الارتباطات الملكية في الأسابيع الأخيرة والعديد من النشاطات وزيارة المنظمات، التي تؤكد سعادتها وتحمسها للعمل الذي تقوم به المؤسسة التي كان يديرها هاري وميجان، لافتة إلي أنها لديها العديد من الأفكار والخطط حول كيفية استخدامها لمساعدة بعض الحالات، حسبما نشرت"صدي البلد".


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