" أنا اتفضحت".. فنانة شهيرة تحاول الانتحار

18 فبراير 2020 - 12:09 م

هددت الفنانة منى فاروق، فى بث مباشر عبر حسابها على Instagram ، بالانتحار بسبب حالة المعاناة التى تعيشها حاليا.

وأوضحت الفنانة أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر لكنها فى الواقع ليست كذلك، بل تعانى بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها.

وأضافت "فاروق"، أنها لا تجد فرص عمل فى أى مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

وتابعت أنها حاليا في الإمارات ولا تجد عملا، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خوفا من المضايقات، قائلة: "أنا غلطت أنا عارفه وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس أنا غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وده غلط أكبر من الغلط اللى أنا عملته.. أنا بس الفرق بينى وبين ناس كتير إن ربنا سترهم وفضحنى أنا.. وأنا راضية بحكمه وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفه".

وأضافت: "أنا معنديش أملاك ولو كنت زي ما انتوا فاكرين كان زمان معايا فلوس دلوقت، إنما أنا عايشة اليوم بيومه حرفيا، وتعبت وزهقت، وعايزة اشتغل واصرف على نفسي وعلى أهلي، فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال هيبقا قدامي حل إني أشتغل حاجة حرام وده أنا مش هعمله.. أو أموت وارتاح.. وتقريبا مقداميش حل غير الموت وإني أنتحر".

استطردت فاروق باكية: "والله أنا عارفه إني غلطت وبعتذرلكم جدا وبحاول اتظاهر إني كويسة وأنا مش كدة.. أنا بتجيلي كوابيس لحد دلوقت وعايشة على أدوية وتعبت خلاص من كتر ما أنا منبوذة.. حتى اللي بيتعاملوا معايا كأن مفيش حاجة أنا والله ملاحظة وبعمل كأني مش واخدة بالي.. ومش عارفه أعمل إيه .. أنا اتفضحت واتعاقبت واعتذرت.. وعايزة اشتغل بالحلال في أي شغلانة مش شرط تمثيل .. عايزة أعيش بس مش عارفه لأن الكل بيتجنبني".