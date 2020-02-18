أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف البطولات العالمية أبرزها مباراة ليفربول واتليكو مدريد بدورى أبطال أوروبا.
"المصريون" ترصد فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.
دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان –10:00 مساء - beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X ليفربول –10:00 مساء - beIN Sports HD 2
دوري أبطال آسيا
إف سي طوكيو X بيرث جلوري – الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
إف سي سيئول X ميلبورن فيكتوري – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
العين X النصر – 5:00 مساءا beIN Sports HD 3
السد X سباهان أصفهان – 5:30 مساء - beIN Sports HD 1
التعاون X الدحيل – 5:30 عصرا- beIN Sports HD 2
الشارقة X بير سبو ليس – 5:30 مساء - beIN Sports HD 4
عصر03:24 م
فجر
05:15
شروق
06:39
ظهر
12:14
عصر
15:24
مغرب
17:49
عشاء
19:19