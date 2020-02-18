» بسبب "تدوينة"..سر خلاف فيفي عبده ومحمد هنيدي

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فيفي عبده

محمد رمضان

محمد هنيدي

تدوينة

رد الفنان محمد هنيدي، على تغريدة منسوبة له، تم تداولها  على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية يسخر فيها من تعليق الفنانة فيفي عبده على أزمة محمد رمضان، موضحًا انها تدوينة "مفبركة".

وسرعان ما تبادل المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، لتحسم الصفحة الرسمية لـ هنيدي كل ما أثير حول هذه التدوينة، وعلق كاتبا: "التويتشه مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي، وماحدش يصدشق كل حاجة مكتشوبة ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي".

يذكر أن آخر أعمال هنيدي كانت مسرحية "3 أيام في الساحل"، ويشاركه البطولة كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.



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