  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ناصر البرنس ومحمد رمضان

بعد الطيار المفصول.. "البرنس" يكشف تهديد محمد رمضان له

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

التربية والتعليم تحذر من "المهرجانات" و"كسر الجمجمة"

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

شوقى غريب

ماذا قال شوقى غريب عن انضمام "صلاح" لأولمبياد طوكيو

بعد تصريحات نتنياهو.. البرادعي: لم يبق إلا هذا الأمر

بعد تصريحات نتنياهو.. البرادعي: لم يبق إلا هذا الأمر

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمود و الفقار

محمود ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وسر خلافه مع زوجة المشير

منى فاروق

" أنا اتفضحت".. فنانة شهيرة تحاول الانتحار

أقمار صناعية إسرائيلية تكشف حجم الدمار لموقع فيلق القدس الإيراني

أقمار صناعية إسرائيلية تكشف حجم الدمار لموقع فيلق القدس الإيراني

ارشيف

تبدأ بـ 3 سيارات. جوائز وهدايا لجماهير "السوبر"

ماذا قال شوقى غريب عن انضمام "صلاح" لأولمبياد طوكيو

الرياضة

شوقى غريب
شوقى غريب
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بأمر "غريب" استدعاء "صلاح" لأولمبياد طوكيو

#

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

#

شوقي غريب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح

#

ماذا قال «آل الشيخ» لـ«ميسي» عن محمد صلاح؟

دوري

محمد صلاح

ليفربول

بطولة

شوقى غريب

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن هناك ملفا كاملا سيقدم لليفربول الإنجليزي، بشأن انضمام محمد صلاح لصفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف "غريب" في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten ": "لا نجبر أي لاعب على الانضمام إلى المنتخب، هناك تفويض لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشأن انضمام محمد صلاح للفراعنة".

وتابع: "لابد من موافقة ليفربول وكلوب لكى ينضم اللاعب لصفوف المنتخب حسب اللوائح التى تنص على ذلك".

وأكمل: "هل يعقل أن نتجاهل واحد من أفضل اللاعبين فى العالم؟، الأولمبياد تجذب نجوم كثيرة عالميين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بشري سارة لعشاق مسلسل "حديث الصباح والمساء"
» بسبب "تدوينة"..سر خلاف فيفي عبده ومحمد هنيدي
» هنيدي يسخر من قرار هاني شاكر ويثير ضجة
» ميدلتون تعبر عن سعادتها لزيادة أعبائها الملكية بعد تنحي هاري وميجان
» عزيز الشافعي: "زي ما انتي بعتها لـ عمرو دياب على الواتس آب"
» تدريبات بدنية شاقة للأهلى استعدادًا للسوبر
» معسكر مغلق لـ"ذئاب الجبل" استعدادا للمصرى
» 5000 إسرائيلي بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست
» مؤثر.. قرد رضيع يحاول إيقاظ والدته بعد صعقها بالكهرباء
» حقيقة انفصال مي كساب وأوكا
» بفيديو مع زينة..ريم البارودي تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان