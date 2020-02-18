  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ناصر البرنس ومحمد رمضان

بعد الطيار المفصول.. "البرنس" يكشف تهديد محمد رمضان له

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

التربية والتعليم تحذر من "المهرجانات" و"كسر الجمجمة"

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

شوقى غريب

ماذا قال شوقى غريب عن انضمام "صلاح" لأولمبياد طوكيو

بعد تصريحات نتنياهو.. البرادعي: لم يبق إلا هذا الأمر

بعد تصريحات نتنياهو.. البرادعي: لم يبق إلا هذا الأمر

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمود و الفقار

محمود ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وسر خلافه مع زوجة المشير

منى فاروق

" أنا اتفضحت".. فنانة شهيرة تحاول الانتحار

أقمار صناعية إسرائيلية تكشف حجم الدمار لموقع فيلق القدس الإيراني

أقمار صناعية إسرائيلية تكشف حجم الدمار لموقع فيلق القدس الإيراني

ارشيف

تبدأ بـ 3 سيارات. جوائز وهدايا لجماهير "السوبر"

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

الحياة السياسية

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان
هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"جده شيخ ووالده فنان شهير"..معلومات لا تعرفها عن علاء ولي الدين

#

رغم إبعاده عن الأضواء.. معلومات لا تعرفها عن ابن نادية لطفي

#

شمس البارودي تحرج الفنانات اللواتي خلعن الحجاب بتعليق ناري

#

ابنته الوحيدة تكشف.. ما لا تعرفه عن الملك سلمان

الملك سلمان

أخبار السعودية

تاريخ آل سعود

نشر حساب تاريخ آل سعود معلومات عن حياة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب ما ذكره الحساب فإن الملك سلمان هو الابن الـ25 للمؤسس وسابع ملوك السعودية، ويبلغ من العمر 84 عاما، حيث ولد في عام 1935م

وأضاف الحساب أنه تقلد مناصب أمير الرياض في  عام 1963م.

وفي عام 2011م تم تعيينه وزيراً للدفاع.. وفي عام 2012م تمت مبايعته ولياً للعهد.

وتمت مبايعته في عام 2015م تمت مبايعته ملكا للسعودية، وله له 12 ابنا و بنت واحدة.

وحظيت التدوينة التي نشرها حساب تاريخ آل سعود بتفاعل كبير، حيث علق أحد المغردين بالقول :" كان أميرا للرياض عام 1963 ..هذي المرة الثانية التي تولى فيها الإمارة .. أما الأولي فكانت عام 1954 وحتي عام 1960".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بشري سارة لعشاق مسلسل "حديث الصباح والمساء"
» بسبب "تدوينة"..سر خلاف فيفي عبده ومحمد هنيدي
» هنيدي يسخر من قرار هاني شاكر ويثير ضجة
» ميدلتون تعبر عن سعادتها لزيادة أعبائها الملكية بعد تنحي هاري وميجان
» عزيز الشافعي: "زي ما انتي بعتها لـ عمرو دياب على الواتس آب"
» تدريبات بدنية شاقة للأهلى استعدادًا للسوبر
» معسكر مغلق لـ"ذئاب الجبل" استعدادا للمصرى
» 5000 إسرائيلي بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست
» مؤثر.. قرد رضيع يحاول إيقاظ والدته بعد صعقها بالكهرباء
» حقيقة انفصال مي كساب وأوكا
» بفيديو مع زينة..ريم البارودي تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان