» كيف يعالج "الثوم" مِشاكل الشعر والصلع

18 فبراير 2020 - 02:06 م

يعتبر الثوم من الخضراوات المهمة التي لها العديد من الفوائد الصحية إلى جانب أنه يمد الجسم بالفيتامينات والطاقة التي يحتاج إليها، كما يعمل علي تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتجديد الخلايا الموجودة فيها.

وللثوم فوائد كثيرة متنوعة خاصة مع فروة الرأس حيث يعمل علي التخلص من قشرة الشعر ويعزز صحة الفروة ويخلصها من الأمراض الجلدية التي يصيبها كما ينظف فروة الرأس من الجراثيم والبكتيريا ويطهر الشعر من القمل ويقوي بصيلات الشعر ويتخلص من الضعف الذي يصيبها.

كما أن "الثوم" يعمل علي تقوية الشعر من الجذور ويعزز نموه كما يقضي علي تساقط الشعر ويمنحه الكثافة والنعومة التي يجتاحها فيما يزيد تناوله من مناعة الجسم بشكل كبير ويعزز الصحة ويحميه من الصلع ويعزز كثافته ويعمل على منحه النمو والطول.