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صورة نادرة للملك عبد العزيز ومؤسس الكويت قبل 110 سنة

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صورة نادرة للملك عبد العزيز ومؤسس الكويت قبل 110 سنة
صورة نادرة للملك عبد العزيز ومؤسس الكويت قبل 110 سنة
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عبد القادر وحيد

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الملك عبد العزيز

صورة نادرة

مبارك الصباح

انتشرت صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية، والشيخ مبارك الصباح مؤسس الكويت، حيث تم التقاط الصورة قبل 110 أعوام.

وكانت الصورة النادرة تم انتشارها على تويتر مرفقة بالقول :"  من هو بجوار الملك عبدالعزيز ومنهم خلفه؟".

حساب تاريخ آل سعود أجاب على السؤال بالقول :" الذي خلف الملك عبدالعزيز مباشرة هو أخيه الأمير سعود بن عبدالرحمن، والذي على يسار المؤسس هو حاكم الكويت حينها الشيخ مبارك الصباح، وتم التقاط الصورة في عام 1328هـ- 1910م.


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