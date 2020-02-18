  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

شجار بين النواب بالبرلمان الكويتي

حمو بيكا

حمو بيكا يصدم الجميع: "الألفاظ الخارجة" سر النجاح

الامم المتحدة

تصريح عاجل من الأمم المتحدة عن"كورونا"

البالوعات

نصف مليار جنيه خسارة سرقة أغطية البالوعات

ناصر البرنس ومحمد رمضان

بعد الطيار المفصول.. "البرنس" يكشف تهديد محمد رمضان له

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

مني فاروق

منى فاروق باكية: "اتمنعت من الكلام في السجن وبصلي الفجر حاضر"

بالفيديو..نشطاء يكشفون تناقض "شلبى"

أول رد من "شلبى" بعد مقاطعة إنبى له

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

التربية والتعليم تحذر من "المهرجانات" و"كسر الجمجمة"

شوقى غريب

ماذا قال شوقى غريب عن انضمام "صلاح" لأولمبياد طوكيو

بعد قرار هاني شاكر..

حمو بيكا يصدم الجميع: "الألفاظ الخارجة" سر النجاح

الصفحة الأخيرة

حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعلن إصابته بمرض خطير في المعدة

#

إصابة حمو بيكا بميكروب خطير

#

سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار

#

حمو بيكا يهدد بالانتحار بسبب هاني شاكر

فيديو

لميس الحديدي

الألفاظ الخارجة

حمو بيكا

تحدث المطرب حمو بيكا، لأول مرة، عن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع أغاني المهرجانات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة الحدث.

أوضح حمو بيكا أنه يعاني من مرض في معدته ناتج عن التوتر والحزن الذي مر به في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات لن تتوقف رغم قرار هاني شاكر الصادر قبل يومين، خاصة في ظل عدم وجود أي رغبة من جانب النقابة لاحتواء الأزمة.

أشار بيكا إلى أن الألفاظ الخارجة التي يتم استخدامها في المهرجانات قد تتوقف حال رغبت النقابة في ضم المهرجانات إليها ومنحتهم إطارا شرعيا لتقديم أغانيهم، وهو ما قد يضع مسئولية الرقابة على عاتق مقدمي تلك المهرجانات في مراعاة استخدام ألفاظ لائقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المهرجانات نجحت بسبب استخدامها لتلك المصطلحات والألفاظ وستظل كذلك طالما كانت بعيدة عن نقابة المهن الموسيقية.

تابع: أن مصدر رزق مطربي المهرجانات ليس الأفراح بل إيرادات "يوتيوب"، مشيرًا إلى أنه يتواجد في الاستوديو الخاص به لتسجيل مهرجان جديد بعنوان "قمر 14" سينشره عبر قناته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليق صادم من إسعاد يونس بشأن عبلة كامل..هذا ما قالته؟
» صورة نادرة للملك عبد العزيز ومؤسس الكويت قبل 110 سنة
» مران سرى للزمالك بالإمارات
» كيف يعالج "الثوم" مِشاكل الشعر والصلع
» بشري سارة لعشاق مسلسل "حديث الصباح والمساء"
» بسبب "تدوينة"..سر خلاف فيفي عبده ومحمد هنيدي
» هنيدي يسخر من قرار هاني شاكر ويثير ضجة
» ميدلتون تعبر عن سعادتها لزيادة أعبائها الملكية بعد تنحي هاري وميجان
» عزيز الشافعي: "زي ما انتي بعتها لـ عمرو دياب على الواتس آب"
» تدريبات بدنية شاقة للأهلى استعدادًا للسوبر
» معسكر مغلق لـ"ذئاب الجبل" استعدادا للمصرى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:49 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان