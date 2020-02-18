حمو بيكا يصدم الجميع: "الألفاظ الخارجة" سر النجاح

تحدث المطرب حمو بيكا، لأول مرة، عن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع أغاني المهرجانات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة الحدث.

أوضح حمو بيكا أنه يعاني من مرض في معدته ناتج عن التوتر والحزن الذي مر به في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات لن تتوقف رغم قرار هاني شاكر الصادر قبل يومين، خاصة في ظل عدم وجود أي رغبة من جانب النقابة لاحتواء الأزمة.

أشار بيكا إلى أن الألفاظ الخارجة التي يتم استخدامها في المهرجانات قد تتوقف حال رغبت النقابة في ضم المهرجانات إليها ومنحتهم إطارا شرعيا لتقديم أغانيهم، وهو ما قد يضع مسئولية الرقابة على عاتق مقدمي تلك المهرجانات في مراعاة استخدام ألفاظ لائقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المهرجانات نجحت بسبب استخدامها لتلك المصطلحات والألفاظ وستظل كذلك طالما كانت بعيدة عن نقابة المهن الموسيقية.

تابع: أن مصدر رزق مطربي المهرجانات ليس الأفراح بل إيرادات "يوتيوب"، مشيرًا إلى أنه يتواجد في الاستوديو الخاص به لتسجيل مهرجان جديد بعنوان "قمر 14" سينشره عبر قناته.