شجار بين النواب بالبرلمان الكويتي

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تشابك عدد من نواب مجلس الأمة بالكويت بالأيدى على خلفية مناقشة قوانين العفو الشامل.

وهو ما دفع مرزوق الغانم رئيس المجلس، لرفع الجلسة لمدة ربع ساعة وطالب الحرس بإخراج الجمهور.

وكان الرئيس الغانم قال في وقت سابق في تصريح بمجلس الأمة إن «ما يحدث الآن للأسف من انحدار بمستوى الحوار في بعض الأحيان أمر يرفضه كل أبناء الشعب الكويتي».

وأوضح أن هناك أزمة مفتعلة فيما يتعلق بموضوع العفو الشامل، وهناك معارك وهمية القصد منها خلق أبطال وهميين.


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