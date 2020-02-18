» سفير مصر بالإمارات يزور بعثة الزمالك

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المصريون

الزمالك

حرص شريف البديوي، السفير المصري بالإمارات على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك قبل يومين من خوض الفريق مباراته المرتقبة أمام الأهلي.

وتأتي زيارة البديوي من أجل الاطمئنان على استقرار ترتيبات بعثة الفريق ومقر الفندق وملاعب التدريبات، وعدم وجود أي معوقات تسبب في مشاكل لاستعدادات الفريق لمواجهة الأهلي.

ومن المنتظر أن يكرر البديوي تلك الزيارة لبعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، خاصةً وأن الفريقان يقيمان في نفس الفندق بأبو ظبي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد (الجزيرة الإماراتي) في لقاء السوبر المحلي، باعتبار الأول فائزًا بلقب الدوري الموسم الماضي، والثاني فائزًا بكأس مصر.


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