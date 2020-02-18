ارتفاع رهيب في أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا

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ارتفاع

فيروس كورونا

ضحايا ومصابي

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء عن آخر إحصائيات للوفيات بسبب «فيروس كورونا»، حيث وصل عدد الضحايا إلى حوالي 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوبي.

وقالت السلطات الصحية أيضًا إنه ظهر ما يقرب من 1807 إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا»، في مقاطعة هوبي التي بدأ انتشار الوباء منها، وجاء ذلك بعد إحصائيات أمس الاتنين.

ويشار إلى أن الصين تجاوزت عدد الإصابات به إلى 71 ألف شخص، بينما اعتبرت السلطات الصينية، انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأ في ضبطه، حيث بدأ عدد المصابين الآن خارج مقاطعة هوبي تتراجع يومًا بعد يوم.


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