» موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك

18 فبراير 2020 - 04:28 م

يحسم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، مصير رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق، من المشاركة في مباراة الزمالك، ببطولة كأس السوبر المحلي، في مران الفريق الذي سيقام غدًا الأربعاء.

ويخوض الأهلي مرانه الأول على ملعب سلطان بن زايد، في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات.

وشارك رمضان صبحي في التدريبات الجماعية السبت الماضي لأول مرة منذ شهرين عقب تعرضه للإصابة بمزق في الخلفية أثناء تدريبات الفريق.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة من مساء الخميس المقبل، في بطولة السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وسيتم تحديد مشاركة رمضان في مباراة السوبر يوم الأربعاء القادم بعد انتهاء تدريبات الفريق الأخيرة، وللاطمئنان على صحة وسلامة اللاعب وجهازيته لخوض المباراة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به منعه من المشاركة مع الأهلي قرابة شهرين.