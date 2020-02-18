عاجل بالفيديو.. تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس

18 فبراير 2020 - 04:37 م

تداول نشطاء في ليبيا مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس الذي تسيطر عليه حكومة فايز السراج الذي تدعمه تركيا.

من جانبه أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني الليبي» التابع للمشير خليفة حفتر، أن الجيش لم يتبن تدمير السفينة التركية في ميناء طرابلس.

وأشار العميد خالد المحجوب بحسب روسيا اليوم ، إلى أن الجيش الليبي قال إن سفينة تركية قد استهدفت، لكنه لم يعلن أنه هو من استهدف السفينة المذكورة.

وأشار المحجوب إلى أن المعلومات المتاحة تفيد بأنه تم استهدافها بـ3 قذائف سقطت منهم قذيفتين في البحر بينما أصابت الثالثة السفينة إصابة مباشرة.

وأكد أن المعلومات المتاحة تؤكد أن السفينة دمرت بشكل كبير رافضا الافصاح عن الجهة التي قامت بضربها، قائلا: "أردوغان هو من بعث بمرتزقته لمحاربة الشعب الليبي وعليه أن يتحمل النتائج".