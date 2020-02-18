» اشتباك بالأيدي وضرب داخل البرلمان الكويتي

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عراك

اشتباك بالايدي

شهدت جلسة مجلس الأة الكويتي تاليوم البثلثاء، عراكًا بالأيدي واشتباكًا، إثر مقترحات العفو الشامل في عدد من القضايا.

ورفض المجلس بالأغلبية مقترحات العفو الشامل في عدد من القضايا بعد تقسيمه، وصوت أعضاؤه على كل مقترح على حدة في القضايا المعروفة بـ"مقتحمي المجلس"، "خلية العبدلي"، "عبد الحميد دشتي"، و"قضايا الرأي العام"، فرفضها جميعها بأغلبية 42 صوتا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.


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