  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقطة من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

الاهلى والزمالك

موعد مباراة سوبر الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الطليقان

سبب صادم وراء تطليق ملك ماليزيا لملكة جمال روسيا

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

فجر السعيد

الموت يفجع فجر السعيد

هيثم أحمد زكي

هل قتل؟.. قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي ومجلس الوزراء يصدق على 7 قرارات

شاكوش وعمر كمال

أزمة حسن شاكوش وعمر كمال أمام النائب العام

سفينة شحن

ننشر المنتجات السعودية المحظور استيرادها في الكويت

محمد رمضان

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة تصل للنائب العام

تدريب جوي مشترك بين مصر وفرنسا

الحياة السياسية

تدريب جوي
تدريب جوي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم

#

مصر واليونان يردان على اتفاق السراج وأنقرة

#

مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا لمناقشة الأوضاع في ليبيا

#

تعاون مشترك بين "الرياضة" و"الأوقاف"

القوات الجوية المصرية

تدريب جوي

مصر وفرنسا

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا عابرا (ADEX ) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.

وقال بيان رسمي، الأربعاء، إن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياة الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب علي مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.

ويهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.?


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا
» موعد نفاد تذاكر جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر
» حقيقة رحيل «جوارديولا» عن تدريب مانشستر سيتي
» التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"
» كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين برباعية
» نجل "الحريري": عدو السعودية يفعل هذا
» وثيقة مسربة تكشف فظائع الصين بحق مسلمي الإيجور
» مرشحة لزعامة حزب «العمال» تدعو لإلغاء الملكية ببريطانيا
» الخطر يلاحق نجوم المهرجانات.. دعوى قضائية تطالب بوقفهم
» وزير الرياضة السابق يتوقع نتيجة مباراة السوبر
» تدخل أمريكي مفاجئ بشأن سد النهضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:19 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان