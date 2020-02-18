» كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين برباعية

18 فبراير 2020 - 05:48 م

حقق منتخب السعودية للشباب فوزًا كاسحًا على نظيره الفلسطيني، بأربعة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

وافتتح المهاجم محمد خليل مران لاعب النصر، أول أهداف اللقاء في الدقيقة 24 من الشوط الأول، للمباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام السعودية.

واشتعل شباب الأخضر خلال شوط المباراة الثاني، حيث مع بداية انطلاقه ضاعف المنتخب الوطني أهدافه في شباب فلسطين، عن طريق اللاعب حسن العلي في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 64، انفجرت موهبة محمد خليل مران، مسجلًا الهدف الثالث للأخضر الشاب والثاني له، وواصل المهاجم تألقه ليسجل هاتريك، وتنتهي المباراة بأربعة أهداف رائعة، في بداية مشوار المنتخب السعودي مع كأس العرب للشباب.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل المنتخب الفلسطيني بدون نقاط، علمًا أن هناك مباراة مرتقبة بين المنتخب المصري والجزائري تقام مساء اليوم، تحسم الترتيب النهائي بعد نهاية الجولة الأولى.