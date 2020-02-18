» التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بفتح تحقيق في الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على فيس بوك، وواتس آب، نشرت أخبارا مغلوطة بشأن اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في مول سيتي ستارز.

وأضافت اللجنة، في تقريرها الثلاثاء، أنّ الصفحات تجاهلت أنّ اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول، ما تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للمول، متابعة: "هذه الصفحات حرضت على عدم زيارة مول سيتي ستارز".

كما أوصت اللجنة بحفظ التحقيق مع موقع البوابة نيوز، فيما يخص نشر خبر كاذب عن حدوث إصابة بكورونا في طنطا، إذ سارعت إدارة الموقع بحذف الخبر.