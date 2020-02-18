» حقيقة رحيل «جوارديولا» عن تدريب مانشستر سيتي

18 فبراير 2020 - 06:29 م

نفى جوسيب ماريا أوروبتيج، مدير أعمال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نية موكله في الرحيل عن تدريب السيتيزينز مع نهاية الموسم الجاري.

ذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت جوارديولا بالرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد تلقي الفريق لعقوبة بحرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وقال أوروبتيج في تصريحات صحفية لصحيفة الموندو الكاتالونية: "بيب دومًا يكمل عقده مع الأندية التي يدربها، وعقده الحالي ينتهي صيف 2021، جوارديولا ليست لديه أي نية للرحيل من مانشستر سيتي قبل انتهاء عقده، وهو سيكمل عقده مع الفريق حتى نهايته".

يذكر أن بيب جوارديولا، قد تولى تدريب نادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2016، وقاده لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي آخر موسمين.