كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

18 فبراير 2020 - 06:41 م

وثقت كاميرا المراقبة المتواجدة في مدخل العمارة التي تقطن بها الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، لحظة دخولها مع صديقها إلى شقتها، ولحظة خروجه منها بعد أن اغتصبها وقتلها ويده ملطخة بالدماء.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اللحظات الأخيرة في حياة المراهقة ميغان نيوتن (18 عاماً)، والتي قتلها زميل سابق لها في الدراسة يدعى جوزيف تريفور (19 عاماً)، والذي قام باغتصابها ثم خنقها وقتلها بـ 9 طعنات، وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفتين، اليوم الثلاثاء، هروب القاتل من مكان الجريمة ويداه ملطخة بالدماء.

وقالت "ديلي ميل" إن الفتاة المراهقة سمحت للقاتل بالدخول إلى منزلها وآمنت له، ثم قام باغتصابها بوحشية، ثم قتلها.

وأوضحت الصحيفة أن الفتاة عرضت على "تريفور"، وهو نجل ضابط سابق في الشرطة البريطانية، النوم في شقتها بعد أن أخبرها أنه كان في حالة سكر ولن يستطيع العودة لمنزله، ودخلا الشقة في الساعة 3.45 صباحاً يوم 20 أبريل من العام الماضي، وبعد ساعتين خرج القاتل من الشقة بعد ارتكاب جريمته وترك الضحية وسط دمائها.

يشار إلى أن القاتل حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن اعترف بتهمتي الاغتصاب والقتل، ولم يتم نشر فيديوهات كاميرات المراقبة سوى اليوم فقط.

