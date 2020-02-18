» كأس العرب.. مصر تدك شباك الجزائر برباعية

حقق منتخب مصر تحت 20 عامًا فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العرب للشباب.

افتتح أسامة فيصل التسجيل للفراعنة الصغار في الدقيقة السادسة، ليعود ويحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 48، بتسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 66، تحصل محاربو الصحراء على ضربة جزاء، لكن مروان زروقي قائد الخضر أضاعها بتسديده إياها بشكل سيء، قبل أن يعوض محمد بلخير إخفاق زميله بتسجيل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 83، أجهز محمود عبدالمحسن على آمال محاربي الصحراء في العودة في النتيجة، بتسجيله الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك حارس مرمى الجزائر.

وفي الدقيقة 92، اختتم إبراهيم عادل مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع، بعد خطأ فادح في صفوف دفاعات المنتخب الجزائري.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة، ليتقاسم صدارة المجموعة رفقة السعودية مستضيفة البطولة، والتي انتصرت على فلسطين بثلاثية نظيفة.