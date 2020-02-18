الديهي: السيسي أول رئيس يفتح ملف استرداد أراضي الدولة بقوة

18 فبراير 2020 - 07:38 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية، لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس يفتح ملف استرداد أراضي الدولة بهذه القوة والجرأة.

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال للجنة استرداد الأراضي، "لو هناك كابينة باسم عبد الفتاح السيسي هدوها"، مناشدًا المصريين بأن يحسنوا الظن في إدارة الدولة التي تسير بشكل غير مسبوق.