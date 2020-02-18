  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار على الإسكندرية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ملك ماليزيا السابق مع طليقته

طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها

سيارات النقل

«دماء على الأسفلت».. والجاني سائقو النقل الثقيل

ناصر البرنس

صاحب مطعم «البرنس»:سأقاضي محمد رمضان

لقطة من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

الاهلى والزمالك

موعد مباراة سوبر الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

هيثم أحمد زكي

قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي ومجلس الوزراء يصدق على 7 قرارات

فجر السعيد

الموت يفجع فجر السعيد

النصر

العين يسقط أمام النصر بهدفي «حمد الله» و«مختار»

طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها

عرب وعالم

ملك ماليزيا السابق مع طليقته
ملك ماليزيا السابق مع طليقته
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

سبب صادم وراء تطليق ملك ماليزيا لملكة جمال روسيا

#

طليقة على ربيع تنشر صورة لها أمام الكعبة وتثير ضجة

#

طليقة ملك ماليزيا تنشر صورة لطفلها وتثير الجدل

#

طليقة ملك ماليزيا السابق تبيع خاتمها.. السبب صادم

تسريب

طليقة

ملك ماليزيا

صور فاضحة

عادت ملكة جمال روسيا السابقة وطليقة ملك ماليزيا، إلى الأضواء مرة أخرى، لتتصدر عناوين الأخبار، بعد أن كشفت عن "خيانة الملك" لها، والتي اكتشفتها عقب يومين من زواجهما سرًا.

وسربت «أوكسانا فويفودينا»، صورة لملك ماليزيا السابق محمد الخامس، وسيدة قيل أنها زوجته تجلس على رجليه، مشيرة إلى أنها اكتشفت الأمر عقب يومين من زوجها به سرًا.

وكانت علاقة الملك وزوجته قد صدمت العالم، إذ تخلى بسببها السلطان محمد الخامس (50 عاما) عن عرشه ليتزوج من حبيبته (27 عاما) في نوفمبر الماضي، قبل أن تنتهي العلاقة بالطلاق خلال أقل من عام.

وقالت فويفودينا في لقاء مع القناة الأولى الروسية في موسكو، إن أولى صدمات زواجها من الملك السابق جاءت بعد يومين فقط من زفافهما، وذلك عندما ردت على هاتفه.

وأوضحت أنها ردت على هاتفه بينما كان في المرحاض، وذلك بعد أن لاحظت أن المتصل اسمه "بوب" فاعتقدت أنه أحد أصدقائه الأميركيين وقد أراد تهنئته على الزواج.

وفور أن ردت، صدمت فويفودينا بامرأة تصرخ عبر الهاتف، قائلة إنها زوجته، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.

وأشارت فويفودينا إلى أن المتصلة هي امرأة تشيكية تدعى ديانا بيترا، مضيفة أنها عندما سألت زوجها فور خروجه من المرحاض قال إنها زوجته السابقة، وإنها كانت غاضبة لأنها لم تعلم بزواجه من فويفودينا.

كما شدد على أنها اتصلت فقط لأن هناك "مسائل عالقة" بشأن بعض الممتلكات.

وزعمت فويفودينا أيضا أن المرأة نفسها اتصلت بوالدها أندريه غورباتنكو، مدعية أنها لا تزال متزوجة من الملك، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".

الجدير بالذكر أن ملك ماليزيا السابق طلق زوجته متهمًا إياها بخيانته، كما رفض نسب طفلهما له وتبرأ منه، بعد تسريب فيديو مخل لها مع شاب.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لاعب شهير متهم بالعنف الجنسي ضد فتاة صغيرة
» العين يسقط أمام النصر بهدفي «حمد الله» و«مختار»
» وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا
» كأس العرب.. مصر تدك شباك الجزائر برباعية
» التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"
» موعد نفاد تذاكر جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر
» نجل "الحريري": عدو السعودية يفعل هذا
» حقيقة رحيل «جوارديولا» عن تدريب مانشستر سيتي
» وثيقة مسربة تكشف فظائع الصين بحق مسلمي الإيجور
» تدخل أمريكي مفاجئ بشأن سد النهضة
» كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين برباعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان