طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها

18 فبراير 2020 - 08:19 م

عادت ملكة جمال روسيا السابقة وطليقة ملك ماليزيا، إلى الأضواء مرة أخرى، لتتصدر عناوين الأخبار، بعد أن كشفت عن "خيانة الملك" لها، والتي اكتشفتها عقب يومين من زواجهما سرًا.

وسربت «أوكسانا فويفودينا»، صورة لملك ماليزيا السابق محمد الخامس، وسيدة قيل أنها زوجته تجلس على رجليه، مشيرة إلى أنها اكتشفت الأمر عقب يومين من زوجها به سرًا.

وكانت علاقة الملك وزوجته قد صدمت العالم، إذ تخلى بسببها السلطان محمد الخامس (50 عاما) عن عرشه ليتزوج من حبيبته (27 عاما) في نوفمبر الماضي، قبل أن تنتهي العلاقة بالطلاق خلال أقل من عام.

وقالت فويفودينا في لقاء مع القناة الأولى الروسية في موسكو، إن أولى صدمات زواجها من الملك السابق جاءت بعد يومين فقط من زفافهما، وذلك عندما ردت على هاتفه.

وأوضحت أنها ردت على هاتفه بينما كان في المرحاض، وذلك بعد أن لاحظت أن المتصل اسمه "بوب" فاعتقدت أنه أحد أصدقائه الأميركيين وقد أراد تهنئته على الزواج.

وفور أن ردت، صدمت فويفودينا بامرأة تصرخ عبر الهاتف، قائلة إنها زوجته، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.

وأشارت فويفودينا إلى أن المتصلة هي امرأة تشيكية تدعى ديانا بيترا، مضيفة أنها عندما سألت زوجها فور خروجه من المرحاض قال إنها زوجته السابقة، وإنها كانت غاضبة لأنها لم تعلم بزواجه من فويفودينا.

كما شدد على أنها اتصلت فقط لأن هناك "مسائل عالقة" بشأن بعض الممتلكات.

وزعمت فويفودينا أيضا أن المرأة نفسها اتصلت بوالدها أندريه غورباتنكو، مدعية أنها لا تزال متزوجة من الملك، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".

الجدير بالذكر أن ملك ماليزيا السابق طلق زوجته متهمًا إياها بخيانته، كما رفض نسب طفلهما له وتبرأ منه، بعد تسريب فيديو مخل لها مع شاب.