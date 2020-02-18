» بالصور.. سعد محمد يصل الإمارات لحضور قمة السوبر

18 فبراير 2020 - 08:46 م

وصل سعد محمد “ناشئ نادي الزمالك” المصاب بمرض السرطان، إلى مطار أبو ظبي الدولي لحضور مباراة السوبر المصري بين الزمالك و الأهلي .

و يلتقي الزمالك و الاهلي يوم الخميس المقبل في مباراة السوبر المصري في مدينة أبو ظبي الإماراتية و تقام المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة .

واستقبل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروي بالإمارات، سعد محمد الذي يعاني من الإصابة بالمرض الخبيث بعد وصوله إلى مطار أبو ظبي .

وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك بعد غد، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات، وأحضر عدد من المشجعين في فندق اللاعب بالإمارات تورتة مكتوب عليها "السوبر يا زمالك".

كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه، وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته، ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته بالسرطان، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات.







