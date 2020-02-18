«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام أتليتكو مدريد

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اتليتكو مدريد

ليفربول

صلاح

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسبانى، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول والذى جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.


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