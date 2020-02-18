"العصار": نجاح المدرعات المصرية في اختبارات السعودية

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كشف اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن السعودية والإمارات أجريتا اختبارًا لمدرعات st100 وst500 المصرية.

وأوضح "العطار" أن المدرعات اجتازت الاختبارات بنجاح.

وأكمل في كلمته في مؤتمر صحفي: "اشتركت السعودية والإمارات في اختبار هذه المدرعات التي اجتازت الاختبارات بنجاح، وهاتان المركبتان يناظران أفضل مركبات القتال في العالم".

وأكمل: "الهيئة القومية للإنتاج الحربي تشمل 17 مصنعا تنتج الدبابات والسيارات المدرعة والأسلحة والذخائر، وتحتوي على مركز نظم ومعلومات، وشركة للمشروعات والإنشاءات ونادي الإنتاج الحربي، علاوة على قطاعات حكومية للتدريب والمركز الطبي التخصصي والميادين المركزية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا".

وتابع : "بدأنا في دفع العمل في المنتجات الحربية، ونعمل حاليا على إعداد خطط لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات مع القوات المسلحة".


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