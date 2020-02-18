  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كوكب الأرض

رد حاسم من عالم أزهري بشأن تقدم ساعة "القيامة"

كورونا

3 تسجيلات تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

محمد رمضان

تعليق غير متوقع من أشرف زكي عن أزمة محمد رمضان

النائب فرج عامر

برلماني يتقدم بمقترح قانون لمواجهة أغاني المهرجانات

المدارس

"الصحة" توجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المدارس

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هاني شاكر

وزير التعليم

أول تعليق من"التعليم" على واقعة فيديو "كارثة" المنوفية

الدولار

تراجع كبير في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

وزير التعليم

مدرس يدخن الشيشة داخل الفصل.. وقرار عاجل من«التعليم»

عمر البشير

تصريح عاجل من الجنائية الدولية بشأن محاكمة "البشير"

"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل 545 خلال الاحتجاجات

عرب وعالم

التظاهرات في العراق
التظاهرات في العراق
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل متظاهر واختطاف اثنين

#

مقتل 186 مدنيا شمال غربي سوريا الشهر الماضي

#

"حقوق الإنسان" العراقية: حصيلة الاحتجاجات 556 قتيلاً

#

الإفراج عن 2400 متظاهر بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، أن 545 شخصا قتلوا وأصيب 24 ألفا آخرين، خلال أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وقال عضو المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) علي البياتي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "منذ انطلاق التظاهرات في 1 أكتوبر 2019، بلغ عدد الشهداء 545 شخصا، بينهم 17 منتسبا أمنيا".
وأضاف البياتي، أن "عدد المصابين يبلغ نحو 24 ألفا"، دون توضيح ما إذا كانوا كلهم متظاهرين أم أن بينهم أفراد أمن.
وبيّن أن "عدد المختطفين 79 شخصا، بينهم 4 فتيات، تم إطلاق سراح 22 منهم فقط، بينهم فتاة واحدة".
وتابع البياتي، أن "المعتقلين بلغ عددهم أكثر من ألفين و800 شخص، لا يزال 38 منهم قيد الاحتجاز".
وتقل هذه الأرقام عن أخرى أعلنها، مؤخرا، رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية، حيث أشارا إلى مقتل 600 متظاهر على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت "العفو الدولية"، في تقرير عن واقع حقوق الإنسان بالعراق لعام 2019، إن "معظم قتلى الاحتجاجات تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في منطقة الرأس، بسبب استخدام القوة المفرطة، بعد فقدان قادة الأمن السيطرة على قواتهم".
وأضاف التقرير، أن "قوات الأمن، بما في ذلك فصائل من قوات الحشد الشعبي، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، فيما يتعرض النشطاء للقبض عليهم والاختفاء القسري والتعذيب، وغير ذلك من أشكال الترهيب، على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن".
وتعهدت الحكومة مرارا بالتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين وتقديم المسؤولين إلى القضاء، دون نتائج حتى الآن، وهو ما يثير غضب المتظاهرين.
ويطالب المحتجون برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"
» بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد
» الجمعة.. إنطلاق فاعليات المؤتمر العربي الرابع للمحاماة
» هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"
» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول
» فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين
» طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها
» قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي
» كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط
» قصة أول عملية زراعة وجه في العالم.. ولماذا انتهت بالوفاة؟
» «دماء على الأسفلت».. والجاني سائقو النقل الثقيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان