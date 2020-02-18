برلماني يتقدم بمقترح قانون لمواجهة أغاني المهرجانات

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بقانون لتعديل قانون العقوبات يكون فيه عقوبة اللفظ الخادش من سنة إلى 3 سنوات سجن وجوبي بدلا من 500 جنيه العقوبة الحالية.



وأضاف عامر - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: إن أغاني المهرجانات بها ألفاظ لا يجب أن تقال ولن أعيدها حتى لا أقع تحت طائلة القانون، هناك انحدار ثقافي ولغوي والشباب يستخدم لغة بها انحدار وإسفاف كبير للغة التي تربينا عليها ونشأنا عليها، وغياب الثقافة وترك المجال للإسفاف وأصبحنا نردد هذه الأغاني وبدأنا نشجع عدد منهم فبدأت تنتشر في المجتمع وللأسف ستتحول إلى لغة سائدة على المجتمع.

