وزيرة التخطيط: إستراتيجية محدثة للتوعية السكانية خلال الأيام المقبلة

18 فبراير 2020 - 11:20 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك إستراتيجية محدثة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية، موضحة أن التوعية تعد أحد أهم العوامل للحد من الزيادة وتحتاج تكاتف مؤسسات الدولة.



وأضافت السعيد - خلال مقابلة خاصة أذاعتها قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء- أن الدولة تتحرك في اتجاهين لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، الاتجاه الأول يتمثل في السعي للحد من الزيادة المتسارعة، والاتجاه الآخر هو تعظيم القيمة البشرية بزيادة الاستثمار فيما هو متاح من ثروة بشرية.



وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة وجود توازن بين الموارد البشرية والموارد الطبيعية المتاحة، مؤكدة أن ملف بناء الإنسان المصري أولوية في برنامج عمل الحكومة.



ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الاهتمام بتعليم المرأة، التي تعد أحد أهم عناصر المجتمع، وتدريبها وأن تمتلك حرفة أو عمل ليس فقط يحد من الزيادة السكانية ولكن يؤثر أيضا في تنشأة الأجيال، لافتة إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما للمرأة في هذا القطاع من مشاركة كبيرة.



وحول مستقبل ملفات التعليم والصحة والإسكان، قالت الوزيرة إن الحكومة تركز الفترات القادمة على تقليل كثافة الفصول، وذلك في إطار مبادرة الحد من كثافة الفصول، وأيضا التركيز على التعليم الفني سواء في المرحلة الجامعية أو قبل الجامعية.



وأوضحت أنه بالنظر لمؤشرات البطالة نجد أنها تنخفض على المستوى القومي، في حين وجود بطالة عالية على مستوى خريجي الجامعات والحاصلين على مؤهلات، وذلك لعدم ملائمة الخريجين لسوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم وذلك بالكليات التكنولوجية التي تربط بين الخريج وسوق العمل.

