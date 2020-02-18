  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كوكب الأرض

رد حاسم من عالم أزهري بشأن تقدم ساعة "القيامة"

كورونا

3 تسجيلات تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

محمد رمضان

تعليق غير متوقع من أشرف زكي عن أزمة محمد رمضان

النائب فرج عامر

برلماني يتقدم بمقترح قانون لمواجهة أغاني المهرجانات

المدارس

"الصحة" توجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المدارس

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هاني شاكر

وزير التعليم

أول تعليق من"التعليم" على واقعة فيديو "كارثة" المنوفية

الدولار

تراجع كبير في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

وزير التعليم

مدرس يدخن الشيشة داخل الفصل.. وقرار عاجل من«التعليم»

عمر البشير

تصريح عاجل من الجنائية الدولية بشأن محاكمة "البشير"

بالفيديو..

"التعليم": الوزير يتابع بنفسه كارثة "فيديو المنوفية"

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من"التعليم" على واقعة فيديو "كارثة" المنوفية

#

"التعليم" تعاقب طلاب فيديو الرقص بقرار قاسٍ

#

بعد فيديو "الرقص".. التعليم تفصل 15 طالبًا وتنقل معلمة

#

"آل الشيخ" عن فيديو مؤثر لأمير سعودي: "بارك الله فيك"

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن دور الوزارة تربية قبل أن يكون تعليم، موضحًا أن حياة الطلاب لها أهمية كبيرة بالنسبة للدولة.
أضاف رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الطلاب في مراحل معينة يحبون المغامرة.
ولفت رضا حجازي، إلى أن الطلاب في الفترة الأخيرة تريد عمل تريندات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو تسببوا في مشكلات لزملائهم.
وأشار رضا حجازي، إلى أنه لا تهاون مع سوء السلوك، وكشف أن لعبة كسر الجمجمة لم تكن الأولى التي تظهر بين الطلاب بل ظهر في العام الماضي لعبة الحوت.
وأوضح رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتابع القصة التي ظهرت في مدرسة بمدينة السادات بالمنوفية وقيام بعض الطلاب بتشغيل أغنية راقصة في الفصل والرقص عليها.
وأكد رضا حجازي، أن الوزير قرر فصل 22 طالبًا لمدة 3 أيام وفى حالة التكرار سيكون فصل نهائي، وتمت إحالة مدير المدرسة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"
» بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد
» الجمعة.. إنطلاق فاعليات المؤتمر العربي الرابع للمحاماة
» هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"
» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول
» فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين
» طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها
» قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي
» كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط
» قصة أول عملية زراعة وجه في العالم.. ولماذا انتهت بالوفاة؟
» «دماء على الأسفلت».. والجاني سائقو النقل الثقيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان