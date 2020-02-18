"التعليم": الوزير يتابع بنفسه كارثة "فيديو المنوفية"

18 فبراير 2020 - 11:30 م

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن دور الوزارة تربية قبل أن يكون تعليم، موضحًا أن حياة الطلاب لها أهمية كبيرة بالنسبة للدولة.

أضاف رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الطلاب في مراحل معينة يحبون المغامرة.

ولفت رضا حجازي، إلى أن الطلاب في الفترة الأخيرة تريد عمل تريندات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو تسببوا في مشكلات لزملائهم.



وأشار رضا حجازي، إلى أنه لا تهاون مع سوء السلوك، وكشف أن لعبة كسر الجمجمة لم تكن الأولى التي تظهر بين الطلاب بل ظهر في العام الماضي لعبة الحوت.



وأوضح رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتابع القصة التي ظهرت في مدرسة بمدينة السادات بالمنوفية وقيام بعض الطلاب بتشغيل أغنية راقصة في الفصل والرقص عليها.

