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هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أحمد مصطفى، أخصائي نفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن 90% من متعاطي المخدرات الذين يتواصلون مع الصندوق لطلب المشورة أو العلاج من المراهقين.
وأشار "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين مواد مخدرة هو حب الاستطلاع أو تقليد ما يروه في أعمال فنية، أو أشخاص حولهم في حياتهم.
وأضاف أخصائي نفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، أن التجربة الأولى لتعاطي المخدر هى الأخطر، لأنها إذا أعجبت الشخص سيتحول إلى مدمن، ولا يستطع الاستغناء عن المواد المخدرة بل أنه يزيد حجم الجرعة.

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